Nie minął nawet rok. TVN podjął decyzję ws. Leroy Merlin

Przyszło nam czekać do grudnia, by dowiedzieć się, co udało się wypracować obu firmom. Jak donosi serwis Wirtualne Media, TVN i kanały tematyczne należące do TVN Warner Bros. Discovery wznowiły współpracę z Leroy Merlin. W reklamach marki pojawia się ponownie wspomniany wyżej Miruć.