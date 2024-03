Nie ma szans, żeby muzycy Papa Dance pogodzili się. "Wylewali na mnie wiadro pomyj"

- Przykro mi, że osoby trzecie, które nie były przy zakładaniu tego zespołu, nagle przypisują sobie wszystkie zasługi. Pięć lat temu obchodzili jubileusz, w tym roku też chcą obchodzić. Proszę mi powiedzieć, co oni chcą świętować? Paweł zaczął śpiewać w Papa Dance w 1986 r., a więc dwa lata po jego powstaniu. Jeśli więc chce celebrować 40-lecie, powinien to zrobić za dwa lata. Ale nie jako rocznicę powstania zespołu, tylko rocznicę dołączenia do niego - stwierdził muzyk z pierwszego składu.