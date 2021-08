Michał Piróg zrobił na złość Magdalenie Ogórek. Ten widok ją zniesmaczy

"Gdybym ja wpadał w przerażenie widząc kobietę w sneakersach lub spodniach, to bym niezwłocznie zgłosił się do psychiatry…" - stwierdził Piróg. I dodał zjadliwy komentarz, nawiązujący do zmiany poglądów prezenterki, która w 2015 roku startowała w wyborach na urząd prezydenta RP z ramienia SLD.