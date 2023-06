"Nie da się ukryć" znika z TVP Info. Wyemitowano ostatni odcinek

"Nie da się ukryć" zadebiutował na antenie TVP Info w czerwcu 2017 r. Był to program informacyjno-publicystyczny, w którym pokazywano materiały reporterów TVP, mające szerzej omawiać wydarzenia z ostatnich dni. Na początku trwał pół godziny i nadawano go od poniedziałku do piątku o godz. 21:10. Po kilku tygodniach przesunięto godzinę emisji na 21:00. Audycję prowadziła najpierw Ewa Bugała, ale po kilku miesiącach gospodarzami zostali Piotr Pawelec, Rafał Wolski i Magdalena Wierzchowska.