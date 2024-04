Nie będzie transferu z TVP do TVN. Dolega przekazał oświadczenie

W ostatnich dniach marca informowaliśmy, że do zespołu "Dzień dobry TVN" dołączają Edyta Zając i Maciej Dolega. Modelka i prezenterka miała już okazję pokazać się przed kamerami w śniadaniowym programie i poprowadziła kącik show-biznesowy. A co z Dolegą? Miał to być pierwszy po rozpadzie zespołu TVP taki transfer z publicznej stacji do TVN-u.