Nicole Scherzinger ścisnęła się do granic możliwości. Tylko spójrzcie na jej talię

Nicole Scherzinger zyskała popularność, śpiewając w The Pussycat Dolls. Tańczyć uczyła się od dziecka, śpiewała już jako nastolatka. W dorosłym życiu połączyła te talenty, robiąc furorę na scenie. Do The Pussycat Dolls dołączyła 20 lat temu. Śpiewała, była liderką grupy, pisała też teksty piosenek.