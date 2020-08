Nicole Poturalski, polska dziewczyna Brada Pitta. Wygląda jak sobowtór Iriny Shayk

Nicole Poturalski, znana także jako Nico Mary, jest teraz na ustach wszystkich. Śliczna modelka to 27-latka z mężem i dzieckiem, która podobno zawróciła w głowie Bradowi Pittowi. Dzieli ich prawie 30 lat, ale kto w show-biznesie by zwracał uwagę na takie drobiazgi? Chociaż romansu nie potwierdzono, już same plotki mogą być dla Nicole trampoliną do jeszcze większej kariery. Polka, która wychowała się w Niemczech i tam stawiała pierwsze kroki w modelingu, świetnie sobie radzi, jednak do tej pory jej nazwisko było rozpoznawalne tylko w świecie mody. Doniesienia o związku z bożyszczem kobiet wszystko zmieniły.