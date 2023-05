Nicolas Cage był bankrutem. Woleli mu jednak nie zapłacić

Cage być może nie pasował także do nowej wizji wytwórni, która ze "Skarbu Narodów" chciała zrobić serial adresowany do młodzieży. Z kinowych produkcji zaprosili więc do współpracy jedynie Harveya Keitela i Justina Barthę, którzy pojawili się w serialu w drugoplanowych rolach. Te skromne nawiązania do oryginału nie uchroniły jednak "Skarbu Narodów: Na skraju historii" przed spektakularną klapą.