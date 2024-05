Nicki Minaj na Met Gali w kwaitowej mini. Zazwyczaj raperka nie jest taka delikatna. Niektórzy jej nienawidzą

Nicki Minaj jest bardzo utytułowaną raperką. "The New York Times" stwierdził, że "jest klasą samą dla siebie", a "wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto". Tak naprawdę nazywa się Onika Tanya Maraj, a Nicki Minaj to jej najsławniejszy pseudonim. Przedstawiała się także jako Cookie, Harajuku Barbie, Nicki Teresa, Rosa oraz Roman Zolanski. Tego ostatniego uznaje za swojego "demonicznego brata bliźniaka".