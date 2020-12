Nick McGlashan nie żyje. Gwiazdor programu Discovery miał 33 lata

"Mój brat Nick odszedł. To najtrudniejsze doświadczenie, przez które muszę przechodzić. Proszę, trzymajcie blisko tych, których kochacie" – napisała na Twitterze siostra Nicka McGlashana.

Przyczyna i okoliczności śmierci 33-latka nie zostały podane do wiadomości publicznej. Po raz ostatni można go było oglądać w telewizji pod koniec września w 16. sezonie "Deadliest Catch".

Oni odeszli w 2020 roku

"Nasze najgłębsze współczucie kierujemy do bliskich Nicka w tym trudnym czasie. Nick pochodził z długiej linii poławiaczy krabów i był znany ze swojej ogromnej wiedzy" – napisano w oświadczeniu Discovery Channel. "Miał też ostre poczucie humoru nawet w najtrudniejszych warunkach. Będzie go bardzo brakowało wszystkim, którzy go znali".