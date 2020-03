Nicholas Tucci nie żyje. Aktor serialu "Daredevil" miał 38 lat

Informację o śmierci aktora potwierdził jego ojciec. Mężczyzna do ostatnich dni ukrywał przed współpracownikami swoją chorobę.

Nicolas Tucci zmarł we wtorek 3 marca w szpitalu onkologicznym w New Heaven w stanie Connecticut. Zmagał się ze złośliwą odmianą nowotworu, mimo to starał się pracować do ostatnich chwil.