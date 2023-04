Netflix zdradza plany scenariuszowe podczas 11. edycji festiwalu Script Fiesta

POLSKI NETFLIX DLA POLSKICH WIDZÓW

Jak to zrobić? Anna Nagler przekonuje, że istotne jest znalezienie historii, które będą rezonować z lokalną widownią, bo polski Netflix skupia uwagę na polskich widzach. - Jesteśmy dumni z bycia Polakami - mówiła Nagler. Selekcja netfliksowych speców jest bardzo ostra. Netflix nie przyjmuje scenariuszy od samych autorów, tylko pracuje bezpośrednio z producentem. Ze scenarzystą mogą jedynie się spotkać i porozmawiać na temat projektu, ale nie jest to jeszcze przepustką do współpracy. - Nie ma złych scenariuszy - dodaje Kłuskiewicz. - To, że niektóre z nich odrzucamy, wynika z tego, że Netflix ma szeroką wiedzę na temat tego, co aktualnie jest na topie i dobrze się sprzeda - dodawał specjalista.