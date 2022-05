Mieli trafić do raju. Wylądowali w klatce. Nowy hit Netfliksa

Jeden z krytyków nazwał hiszpańską produkcję połączeniem "Squid Game" z kultowym serialem "Zagubieni". Dla twórców "Nowego Edemu" to na pewno spore wyróżnienie. Niestety, przyznane na wyrost. Kto zapoznał się już z najnowszym przebojem Netfliksa, ten już wie, że nie ma on zbyt wiele do powiedzenia na temat ułomności dzisiejszego społeczeństwa. Nie ma również uroku i tajemniczości "Zagubionych".