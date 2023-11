Netflix z kolejnym skalpem? Wiadomo, co zrobi z "Terminatorem"

Franczyza z Terminatorem to ciekawe zjawisko. Dwa pierwsze filmy wyreżyserowane przez Jamesa Camerona to niekwestionowane arcydzieła kina akcji - nikt nawet nie ubolewałby nad tym, gdyby nigdy nie dostały sequeli. Niestety każda kolejna część (a tych było jeszcze cztery) to duże rozczarowanie - źle opowiedziane historie, którego nie wnoszą niczego nowego do arcyciekawego przecież uniwersum.