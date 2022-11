Netflix w grudniu zaoferuje dwa kolejne polskie seriale

Już 1 grudnia będziemy mogli obejrzeć kolejny polski serial na platformie Netflix. "Pewnego razu na krajowej jedynce" to produkcja opowiadająca o grupie podróżujących osób, które przez pomyłkę odjeżdżają samochodem złodzieja. Jak można się domyślić rusza on w pościg, by odzyskać swój samochód i ukryte w bagażniku zrabowane pieniądze. W serialu będziemy mieli okazję oglądać m.in.: Juliusza Chrząstowskiego, Łukasza Garlickiego, Annę Ilczuk, Jaśminę Polak, Michała Sikorskiego i Maję Wolską. Całość ma sześć epizdów.