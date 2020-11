Netflix usunął "Chapelle's Show" na prośbę komika. Co było powodem takiej decyzji?

"Chapelle's Show" zniknęło z Netfliksa

"Dlatego lubię pracować z Netfliksem. Lubię, bo kiedy wydarzyły się te wszystkie straszne rzeczy, ta firma nawet nie istniała. A kiedy dowiedziałem się, że udostępnili 'Chapelle's Show' byłem wściekły. Jak oni mogli nie wiedzieć? Wiecie, co zrobiłem? Zadzwoniłem i powiedziałem, że jest mi z tym źle. A wiecie, co oni zrobili? Zgodzili się zdjąć to z platformy, żebym poczuł się lepiej. [...] Zapłacili mi moje pieniądze i zrobili to, co obiecali zrobić [...]" - wyjaśnił Chapelle.