Netflix pracuje nad antologią amerykańskich zbrodni. Na początek "Wydział zabójstw: Nowy Jork"

Producentem "Wydziału zabójstw: Nowy Jork" jest Dick Wolf, autor szczególnie wszechstronny. Ma na koncie Oscara za krótkometrażowy dokument "Twin Towers" oraz Grammy za muzyczny "The Doors: When You're Strange". Zrealizował też szereg seriali dokumentalnych, w tym "Criminal Confessions", skupiający się na przestępcach w pokojach przesłuchań oraz "Final Moments" o ostatnich chwilach ofiar zabójstw. Poza tym Wolf to również twórca seriali fabularnych m.in. "Prawa i porządku" i "FBI".