Netflix pozwany. Samowolka w serialowym hicie?

Jedną ze stron konfliktu była właśnie Carol Baskin, do której należał Big Cat Rescue. Właścicielka prywatnego ogrodu zoologicznego napisała w oświadczeniu, że "w umowie Royal Goode Productions było ograniczenie do wykorzystania materiału nagranego w Big Cat Rescue jedynie do pojedynczego dokumentu. O żadnym odrażającym sequelu nie było tam mowy".