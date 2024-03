Netflix pokazał "Sprawę z Outreau. Francuski koszmar". Dokument o aferze pedofilskiej szokuje szczegółami

"Mam już swoje lata, sporo przeżyłem, ale to, co zobaczyłem, to dla mnie deprawacja. Ten film odbiera mowę", "Nie sądzę, żeby ktokolwiek był przygotowany na to, co usłyszy, przez co musiały przejść te dzieci. Zacząłem oglądać i w pewnym momencie wyłączyłem. Po prostu mózg krzyczy: 'Dość, wystarczy!'", "Przerażające szczegóły, wytrzymałem tylko kilkanaście minut" - pisali w sieci użytkownicy.