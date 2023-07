Netflix odsłonił polskie serialowe nowości. Jest na co czekać?

- Często mówi się "rób filmy o tym, co znasz", a mnie pociągają nowe miejsca, ludzie, rzeczy, których nie znam i zawsze jest to dla mnie ciekawa podróż. Zainteresowało mnie to, że Romowie są najbardziej nielubianą, stygmatyzowaną grupą etniczną w Europie i postanowiłam zanurzyć się w tę historię i zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi - powiedziała na Nowych Horyzontach reżyserka Anna Maliszewska, której film "Tata" wzruszył widzów na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni.