Nowy serial twórcy "Domu z papieru". W "White lines" ludzie żyją na krawędzi

Alex Pina to twórca światowego hitu "Dom z papieru", który został zakupiony przez Netfliksa po pierwszym sezonie. 52-letni Hiszpan pracował ostatnio jako producent "The Crown", a także szykował zupełnie nowy autorski serial. "White Lines" zadebiutuje na Netfliksie 15 maja, a już teraz mamy plakat, zwiastun i garść informacji.

Historia "White Lines" zaczyna się od zaginięcia legendarnego DJ-a z Manchesteru. 20 lat później jego ciało zostaje znalezione na Ibizie. Siostra artysty leci na wyspę, by odkryć prawdę o niewyjaśnionych wydarzeniach. Śledztwo prowadzone na własną rękę odkryje przed nią świat modnych klubów, kłamstw, tajemnic i narkotyków. Jak obiecują twórcy serialu, wszystko to "zmusi ją do zmierzenia się ze swoją ciemną stroną w miejscu, gdzie ludzie żyją na krawędzi".