Netflix ekranizuje polską książkę. W głównej roli chcą obsadzić transpłciową osobę

Łukasz Kłuskiewicz z Netfliksa mówi o serialu: - To historia niezmiernie silnej postaci, która musi walczyć o godność i uznanie ze strony innych. Opowiada o nastoletniej osobie, obawiającej się odrzucenia ze strony rówieśników i rodziny. To również historia o dojrzewaniu, poznawaniu samego siebie i oswajaniu świata, która otwiera oczy i porusza serca. Netflix chce wspierać różnorodne projekty, również takie, które dla innych mogą wydawać się wymagające lub trudne. Producenci zwrócili naszą uwagę bardzo świadomym podejściem do "Fanfika" oraz uważnym poszanowaniem transpłciowego bohatera.