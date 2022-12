Neo-Nówka rozbiła bank. Mają najlepsze życzenia na święta

"Żurek na wigilię" to dobry tytuł

- Co robię na wigilię? To wy mi powiedźcie - śmieje się Roman Żurek z Neo-Nówki. - To taka zabawna historia, która przypomina mi się zawsze, kiedy ktoś mnie pyta o święta. Swego czasu rozmawiał ze mną dziennikarz, który za wszelką cenę chciał się dowiedzieć, jak spędzam wigilię. Powiedziałem mu, że wolałbym nie opowiadać o tym publicznie, że to sprawy osobiste. Następnego dnia przeczytałem w jego artykule kompletnie zmyślony opis swojej wigilii.