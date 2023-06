Nazista, przyjaciel Hitlera. Jego tajemnice musiały w końcu ujrzeć światło dzienne

Röhm miał pieniądze, mnóstwo kontaktów wśród polityków i arystokratów. Zgromadził potężny arsenał, aż zaczęto go nazywać "królem karabinów maszynowych". To on założył w 1921 r. Oddział Szturmowy SA, i to on dwa lata później dokonał z Hitlerem puczu monachijskiego, nieudanej próby zamachu stanu. A potem poszedł siedzieć.