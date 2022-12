"Naziści: Fabryka zła". Hermann Göring marzył o innej śmierci

Morfina towarzyszyła mu aż do końca życia. Ostatni przymusowy odwyk zafundowali mu alianci już po wzięciu do niewoli. Nieoczekiwanie dzięki temu podczas Procesów Norymberskich znajdował się w doskonałej formie fizycznej i intelektualnej. Nie uchroniło go to jednak przed skazaniem na karę śmierci. Kiedy dowiedział się, że ma zostać nie rozstrzelany, a powieszony, uznał taki sposób egzekucji za niegodny honorowego żołnierza za jakiego się uważał. Aby uniknąć hańby, zdecydował się na samobójstwo – połknął kapsułkę cyjanku potasu.