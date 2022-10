Natasza Urbańska walczy z nałogiem. Bez czego trudno jej żyć?

"W dzisiejszych czasach ciężko jest odciąć się od internetu. Ja jako artystka wykorzystuję te dostępne platformy jak Facebook, Instagram, żeby mieć kontakt ze swoimi fanami, żeby tam wypuszczać muzykę, żeby dzielić się informacjami. To jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Ale prywatnie najchętniej bym to wyłączyła i poświęciła więcej czasu sobie, rodzinie. Staram się to balansować, jednak ten telefon cały czas jest w ręku i zdaję sobie sprawę, że jestem trochę uzależniona od telefonu. Ale czy z tym walczyć? Czy próbować sobie to równoważyć? Robię to drugie - wyznała Natasza Urbańska w rozmowie z Jastrząb Post.