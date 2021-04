"Dzień Dobry TVN": Natalia Zastępa i Carla Fernandes nie popisały się na wizji. Internauci zalecili, by wzięły się za naukę

Nagranie z "egzaminu" maturzystek opublikowano później na profilu facebookowym śniadaniówki. Pod postem szybko pojawiło się wiele komentarzy. Nie są one pochlebne. "Mam nadzieję, że dziewczęta zamiast śpiewać przed maturą, to poświęcą ten czas na szybką powtórkę, bo to, co zaprezentowały, to raczej zabawne nie było", "Mimo że to zapewne ustawka, to przykry jest elementarny brak wiedzy...", "Jeśli to nie było udawane, to nie wiem, czy śmiać się, czy płakać" – to część z reakcji.