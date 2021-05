Natalia Piguła podbija Amerykę. Miss Polski z dekoltem po pępek

Eksperci od dawna podkreślają, że największymi atutami Piguły są niewątpliwie słowiańska uroda i zgrabna sylwetka. Jej wymiary to 88-62-92 przy wzroście 175 cm. Natalia Piguła już w wieku 15 lat wygrała konkurs piękności Elite Model Look. W 2012 r. była finalistką konkursu Miss Polonia. Rok później dotarła do TOP 15 Miss Intercontinental.