Natalia Nykiel w stylowej mini. Błyszczała na sopockiej scenie

Natalia Nykiel była jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Top of the Top w Sopocie. Na scenie występowała kilkukrotnie i podkreśliła, że to dla niej szczególna impreza i szczególny moment. Na sopockiej scenie świętowała 10-lecie pracy artystycznej. W Operze Leśnej miała spore pole do popisu i chętnie z niego skorzystała. Wystąpiła też w finałowym, czwartkowym koncercie. Zobaczcie, jak się prezentowała.