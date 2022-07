Janoszek wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Dała jasną odpowiedź

- Od dziecka kocham tańczyć, ale nigdy nie wyszedł mi taniec towarzyski, bo tam potrzeba partnera. Zawsze najlepiej wychodziły mi rzeczy, gdzie polegałam tylko na sobie. Pamiętam, jak powiedziałam mamie: "Muszę zostać gwiazdą, żeby zaprosili mnie do 'Tańca z gwiazdami'". To jest program, któremu mogłabym poświęcić pół roku kariery za granicą, bo to moje marzenie z dzieciństwa - dodała.