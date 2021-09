"Narodziłam się na nowo". Żona posła PiS Marianna Schreiber o udziale w Top Model

"Udział w programie Top Model to była dla mnie przygoda życia i tak jak mówiłam, te kilka dni czasem wystarczą, by wpłynąć na zmiany (te wewnętrzne) w człowieku, by mógł dokonać zmian daleko idących. Gdybym mogła cofnąć czas - zrobiłabym to raz jeszcze. Niczego nie żałuję. Poznałam cudownych ludzi. Każdy dzień z nimi był dla mnie jedną z najlepszych przygód życia " - zwierza się żona posła PiS.