Nagle ją pocałował. Gwiazdka komentuje akcję na scenie

- Mam bardzo otwarte serce, do wzięcia, ale za milion dolarów. To nie jest serce dla byle kogo. Swoje już przeżyłam, swoje wiem, więc poprzeczka jest wysoko. Tomek uczy mnie tańca od długiego czasu i na scenie trochę się zbliżyliśmy. On jest taką moją prawą ręką. Musimy o tym pogadać z Tomkiem - przyznała wciąż zaskoczona, a na koniec dodała: - Wydaje mi się, że to było przyjacielskie, bo to jednak było na scenie... Ciągle mam problemy z tymi tancerzami.