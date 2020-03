Największa kabaretowa premiera tej wiosny. "1, 2, 3… Kabaret!" tylko w Telewizji WP

Jeżeli lubicie się pośmiać, a skecze Paranienormalnych czy Kabaretu Jurki znacie już na pamięć, to nie możecie przegapić premierowego odcinka programu "1, 2, 3… Kabaret!". Telewizja WP od lat wspiera polskich satyryków - po programach typu "Mistrzowie kabaretu" czy "Ucho Prezesa" przyszła pora na zupełnie nowy format i jakość telewizyjnej komedii. "1, 2, 3… Kabaret!" to trzy kabarety, trzy skecze i zero starych dowcipów. Wszystko, co obejrzycie w tym programie, nie było nigdzie wcześniej pokazywane.