Najtragiczniejszy okres w życiu Agnieszki Osieckiej. Straciła pięciu bliskich jej mężczyzn

Maryla Rodowicz: "Agnieszka Osiecka polubiłaby raperów Quebo czy Matę"

Osiecka poznała Bogumiła Kobielę również w teatrzyku Bim-Bom. Znajomi nazywali go Bobek. Był bardzo bezpośredni, co ułatwiało mu nawiązywanie kontaktów. Wszyscy cenili jego niepohamowany entuzjazm i poczucie humoru. Niestety 2 lipca 1969 r. auto aktora wpadło w poślizg i zderzyło się z autobusem. Żona Kobieli miała obrażenia głowy i złamaną rękę, jego stan był znacznie gorszy. Po 8 dniach walki, w trakcie których przeszedł dwie operacje, Bogusław Kobiela umarł. Miał 38 lat.

Zaledwie kilka tygodni wcześniej z życiem pożegnała się też wielka miłość Agnieszki Osieckiej, pisarz Marek Hłasko. Autor "Pięknych dwudziestoletnich" po wyjeździe do Paryża w 1958 r. nie mógł wrócić do kraju. Kilkukrotnie odmawiano mu wizy powrotnej, o co zabiegała również jego ówczesna narzeczona. Pozostało mu pisanie do Osieckiej listów pełnych rozpaczy .

"Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym przyjechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - z całym idiotyzmem i kabotynizmem - najwięcej Cię kochał. W końcu przyjdzie taka noc, kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. Ale lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś tak młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszym od innych. Ale Bóg mnie ukarał. [...] Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie" - pisał do ukochanej.