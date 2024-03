Najodważniejsza produkcja w historii Netfliksa - "Supersex" [RECENZJA]

Podczas gdy setki ludzi, którzy zrobili coś dobrego dla świata, wciąż czeka na swoje seriale biograficzne, do kolejki przed nich wepchnął się ktoś, kto zrobił dobrze tylko sobie. I to tysiące razy. Netflix poświęcił aż siedem odcinków serialu "Supersex" postaci Rocco Siffrediego, by każdym z nich udowodnić, że nie ma do powiedzenia nic ciekawego na temat swojego bohatera.