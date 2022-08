Najnowsza edycja "Mam Talent Ameryka" na antenie Telewizji WP

"Mam Talent Ameryka" (ang. "America’s Got Talent") to amerykańska wersja show "Mam Talent" stworzonej przez Simona Cowella, w którym główną nagrodą jest milion dolarów oraz możliwość występu w Las Vegas Strip. Premiera amerykańskiej wersji programu miała miejsce w 2006 roku, do tej pory powstało siedemnaście sezonów.