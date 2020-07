Najlepszy komentarz do wyborów. Organek nie musiał czekać na wyniki

"Polski taniec narodowy – porozbijać sobie głowy" - śpiewa Organek w nowym utworze. Tekst to najlepszy komentarz do tego, co pokazały wybory prezydenckie. Uwagę trzeba też zwrócić na teledysk.

Organek i jego "Pogo" trafiają w punkt po wyborach (YouTube.com)