TOP 10: Najlepsze seriale skandynawskie. Mroczne kryminały i nie tylko

Skandynawska popkultura jest bardzo zróżnicowana i sprowadzanie jej jedynie do ponurej estetyki noir jest nieco niesprawiedliwe. Oczywiście wśród najbardziej znanych kinowo-telewizyjnych dzieł są kultowe już kryminały, ale co z produkcjami, które eksplorują inne gatunki? W poniższym zestawieniu postawiliśmy na zróżnicowanie. Wśród wymienionych seriali znajdziecie zarówno pogodne komedie, jak i mroczne opowieści z pogranicza horroru. Będzie też nieco fantastyki. Zapraszamy do lektury!