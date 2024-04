"Najlepsi z najlepszych: Royal Air Force". Pilot tłumaczy, co to znaczy być w stanie pełnej gotowości

To, co zaskakujące dla innych, to ogrom pracy, jaki w rzeczywistości musimy wykonywać. Ludzie widzą Typhoony przelatujące nad głowami i myślą, że to najlepsza praca na świecie i pod wieloma względami tak jest. Ale praca, którą musisz wykonać, by się tu znaleźć, jest ogromna. Nie mówię tylko o szkoleniu przed pierwszym lotem, ale o codziennej rutynie. Gdy mój lot jest zaplanowany na 10, mój budzik jest ustawiony na 4:30 rano. Gdy jesteś w pełni wyszkolonym i gotowym do lotu pilotem, wciąż musisz być sprawny pod każdym względem w stu procentach, bo przywilej latania odrzutowcami może być ci odebrany, więc zawsze musisz dawać z siebie wszystko. Nawet, jeśli komuś się wydaje, że to jest tylko świetna zabawa, to jest na odwrót.