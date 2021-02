Najgorsze polskie tatuaże. Wstyd je pokazać

Od 20 lutego stacja TTV pokazuje program "Najgorsze polskie tatuaże". Założenie jest proste: uczestnicy pojawiają się w studiu i opowiadają o tatuażach, których chcieliby się pozbyć. Jak to w przypadku programów o metamorfozach bywa, jest też sporo o ich prywatnych historiach. Część dziar, które prezentowane są w programie to faktycznie "błędy młodości". Inne udowadniają, że niektórzy nie powinni zabierać się za robienie ludziom tatuaży. Doświadczeni artyści pokazują, że nawet najgorszy rysunek da się przykryć małym arcydziełem.

Zobacz: Premiery polskich filmów w 2021 roku

Tatuaż, który miał przedstawiać ręce złożone do modlitwy, z różańcem dookoła, to dzieło, które ma od dłuższego czasu na ramieniu Łukasz. Uczestnik programu przyznał, że dziarę zrobił... podczas imprezy z kolegami na działce. Tam pod wpływem alkoholu dał się namówić na zrobienie tatuażu. Jako że jest osobą wierzącą, wybór był dość oczywisty.

- Jest tragiczny - to była pierwsza reakcja tatuażysty z programu. - Jestem jednak w stanie z łatwością to przykryć - dodał. Efekt? Na instagramowym profilu "Najgorsze polskie tatuaże" można zobaczyć, co udało się zrobić z dziarą Łukasza i trzeba przyznać, że nowy rysunek jest nie do porównania!