Najgorętsza scena w "The Crown" cudem została nakręcona. Chciano wyrzucić ekipę

Pikantnym smaczkiem ostatniego sezonu "The Crown" był studencki pokaz mody, na którym Kate Middleton wystąpiła niemal w samej w bieliźnie. To była ważna scena, bo to właśniej tamtego wieczoru dziewczyna wpadła Williamowi w oko. Ale przedstawiciele uczelni nie chcieli dopuścić do realizacji tej sekwencji.