Najdziwniejsza reklama lat 90. To dzięki Pizza Hut większość pamięta Gorbaczowa

W rzeczonej reklamie obecność Gorbaczowa szybko zostaje zauważona przez innych klientów, wśród których zaczyna się spór o to, czy jego rządy przyniosły Rosji więcej problemów czy pożytku. Całość konstatowana jest przez starszą panią, która zauważa, że co by nie mówić o Gorbaczowie, to przynajmniej pozwolił Rosjanom jeść w Pizza Hut.