Najbardziej wyczekiwane wydarzenie lata. Znamy szczegóły

Sobota, Scena Główna: Mela Koteluk, Miuosh x Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne Epilog", Kwiat Jabłoni, Nosowska / Król, Mrozu, Męskie Granie Orkiestra 2024; Scena Ż: Zuta, Wiktor Waligóra, Tektonika x Kuba Więcek, DIMoN, Młynarski Masecki Fortet x Kuba Więcek x Henryk Wars, Igo feat. Brodka; Scena Klubowa: Julek Ploski, Zima Stulecia feat. Envee "Transmisja do Maceo Wyro", Sarapata, An On Bast, Catz ‘n Dogz