Najbardziej wstrząsający film roku. Aktor płakał godzinami

Edward Berger, reżyser: Książka "Na Zachodzie bez zmian" miała wpływ na całe moje życie, ale nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo, dopóki nie zadzwonił do mnie producent Malte Grunter i nie zapytał, co myślę o zrobieniu filmu. Wtedy wydało mi się to bardzo naturalne. Prawda jest też taka, że filmy wojenne najczęściej robią Brytyjczycy lub Amerykanie, bo łatwo znajdują na to finansowanie. Ale gdy ja oglądam te filmy, to widzę przede wszystkim historie bohaterów. Jest tam dużo dumy i honoru, a ja nigdy czegoś takiego w stosunku wojny nie czułem. We mnie, Niemcu, nie ma ani trochę dumy z wojny, za to ogromne pokłady wstydu i żalu. Chciałem zrobić film, który pod tym względem będzie inny niż te produkowane w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.