Pokazali, co działo się za kulisami. Nagranie z Justinem Timberlakiem i Megan Thee Stallion podsyciło spekulacje

Wspomniana artystka wróciła do domu z aż dziewięcioma statuetkami (była nominowana w 11 kategoriach), w tym trzema zdobytymi w najważniejszych kategoriach: teledysk roku, artysta roku i piosenka roku. Jednak zdecydowanie największe emocje w mediach społecznościowych wcale nie wywołali laureaci nagród czy występy gwiazd, a to co, działo się za kulisami. Nagranie wideo z krótką, choć żywiołową wymianą zdań pomiędzy Megan Thee Stallion i Justinem Timberlakiem w mig stało się wiralem.