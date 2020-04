Nagrali piosenkę o Andrzeju Dudzie. "Bardzo mu kibicujemy"

Piosenka muzykalnych braci skrywających się pod pseudonimem Super TWiNS w tydzień podbiła sieć. Muzykalni bracia w swojej piosence... wychwalają Andrzeja Dudę. Momentami aż do przesady. - Bardzo mu kibicujemy. Stąd też popierający, promujący i wychwalający tekst. Miał on być prosty w odbiorze i zrozumiały dla każdego - mówią.

Piosenka "Duda na plus" szybko stała się aspirującą miana do hitu internetu. Śpiewany przez braci bliźniaków utwór najwyraźniej musiał wpaść w ucho internautom, bo niedługo po premierze zaczął podbijać media społecznościowe. Część internautów gratuluje pomysłu, część (i ta wydaje się zdecydowanie większa), najdelikatniej mówiąc, krytykuje i wytyka przaśność. Ale w końcu i jedni, i drudzy przyczyniają się wspólnie do zamierzonego przez młodych twórców efektu, czyli rozgłosu.

Piosenka, goszcząc zaledwie kilka dni w sieci, "nabiła" ponad pół miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Temat został równie szybko podchwycony przez media. Trudno się dziwić - w końcu to nie pierwszy raz kiedy polityka dosłownie przenika muzykę.

Zobacz wideo: Magdalena Narożna: "Ludzie w stolicy słuchają disco polo!"

Czy powinniśmy dziwić się popularności piosenki? Niekoniecznie. W końcu promowanie polityka pod płaszczykiem chwytliwego tekstu i wpadającej w ucho melodii to nad Wisłą już naprawdę dość długa tradycja. Cofnijmy się do roku 1995, kiedy to wśród przebojów disco polo królował… "Ole Olek". Wykonywana przez zespół Top One łatwa w odbiorze piosenka wraca jak bumerang do dziś. Czy to w formie żartu, czy rzewnego wspomnienia sprzed lat, ale nie da się ukryć, często stawiana za wzór wykorzystania sił estrady w kampanii wyborczej.

Zabieg ten nie jest jednak reliktem sprzed lat. Ten sam chwyt zastosował przecież Grzegorz Napieralski, gdy podczas jego kampanii piosenką promowały go atrakcyjne bliźniaczki. Przykładów jest więcej, choć na innych szczeblach władzy i niewątpliwie już nie tak jaskrawych. Mimo wszystko wydaje się, że historia właśnie zatoczyła koło.

21-letni bliźniacy Szymon i Jakub Sobczakowie twierdzą, że chcieli wesprzeć prezydenta w kampanii. Ze swoją piosenką wstrzelili się zatem w idealny moment, przed planowanymi wyborami prezydenckimi, akurat, kiedy przez pandemię kampanie wyborcze są mocno ograniczone. Sami w sieci przedstawiają się jako "młodzi, otwarci, nie bojący się wyzwań i przygód, kreatywni, pełni pasji bliźniacy". W rozmowie z nami mówią, co kierowało nimi podczas tworzenia "Duda na plus".

Piosenka była waszą inicjatywą, czy ktoś wam zlecił jej wykonanie?

Piosenka "DUDA na plus" naszego duetu była i jest w całości naszym pomysłem oraz naszą inicjatywą. To my wymyśliliśmy i opracowaliśmy ten projekt muzyczny. Nie działamy na żadne zlecenie, ani nie realizujemy czyjegoś pomysłu.

Skąd pomysł na właśnie taki tekst?

W wyborach prezydenckich 2020 opowiadamy się za kandydatem, obecnie sprawującym funkcję prezydenta RP, panem Andrzejem Dudą. Bardzo mu kibicujemy - stąd też popierający, promujący i wychwalający tekst. Miał on być prosty w odbiorze i zrozumiały dla każdego. Chcieliśmy w nim podkreślić wysoką klasę, profesjonalizm pana prezydenta - "ma klasę i odwagę, i dystans także ma", uwypuklić jego umiłowanie Polski, patriotyzm.

Naprawdę tak bardzo popieracie Andrzeja Dudę? Wielu młodych ludzi nie interesuje się aż tak polityką.

Od 2015 r. nieprzerwanie popieramy i kibicujemy prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo naszym zdaniem godnie reprezentuje nasz kraj. Swoją postawą, empatią, wiedzą i intelektem, mądrymi i przemyślanymi słowami mężnie broni dobrego imienia naszej ojczyzny, naszej tożsamości i suwerenności, naszych wolności i tradycji, jakże ważnej prawdy historycznej. Pamięta o bohaterach polskiej ziemi, tych poległych, umarłych, ale i o tych współczesnych. Wspiera i objął szczególnym patronatem najważniejszą, podstawową grupę społeczną - rodzinę. Myśli o młodych i o starszych.

Archiwum prywatne Podziel się

I mówicie to naprawdę bez żadnej ironii? Pytam, bo wiele osób odnajduje w słowach piosenki sarkazm.

W naszej piosence i ogólnie w teledysku "DUDA na plus" nie ma żadnej "nutki ironii". Dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie czuć, że Polska rzeczywiście się rozwija, że ciągle pięknieje. W kraju jest lepiej, a Polacy zdecydowanie żyją na wyższym poziomie. Wreszcie została zauważona każda polska rodzina, a także ci biedniejsi i słabsi.

A może to jednak część kampanii? Czy Kancelaria Prezydenta wie o waszej piosence? W końcu w tekście namawiacie do głosowania.

Myślimy, że śmiało można stwierdzić, że nasz teledysk "DUDA na plus" stał się częścią kampanii prezydenckiej. Zyskał ponad pół miliona wyświetleń na YouTubie oraz sporą popularność. Nie mamy natomiast potwierdzonych informacji, że o istnieniu naszego utworu wie kancelaria prezydenta, czy też sam pan prezydent.

A jak odbieracie to, że prezydent w tak trudnym dla Polski momencie pojawił się na Tik Toku?

Super, że pan prezydent Andrzej Duda jest na tik toku! Prezydent musi być aktywny i komunikatywny. Myślimy, że takie kroki i działania trafiają do młodych ludzi. Uważamy, że każdy prezydent powinien mieć kontakt z obywatelami w różnym wieku.

Odnoszę wrażenie, że jesteście dość mocno zaangażowani politycznie. Działacie w jakiejś organizacji, np. młodzieżówce?

Staramy się i chcemy być aktywnymi ludźmi. Chętnie i często działamy na rzecz innych jako wolontariusze. Bierzemy udział w wielu czynnościach, projektach niosących pomoc drugiemu człowiekowi. Wspieramy różnego rodzaju akcje charytatywne organizowane przez szkoły, Kościół oraz wiele innych organizacji, podmiotów, czy stowarzyszeń. Jesteśmy członkami Klubu Młodych Stowarzyszenia „Dla Polski” pana ministra Adama Andruszkiewicza. Szymon - działa także w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. W październiku 2019 Minister Edukacji Narodowej, pan Dariusz Piontkowski powołał go w skład tego organu.

Pamiętacie, że już nieraz powstawały podobne piosenki? Jedną z najbardziej znanych jest ta dla Aleksandra Kwaśniewskiego, w dodatku stworzona przez zespół Top One, inspirowaliście się w jakiś sposób "klasykami"?

Słyszeliśmy, że kiedyś w innych kampaniach wyborczych, także były nagrywane różne piosenki, natomiast my nagrywając piosenkę o prezydencie Andrzeju Dudzie nie wzorowaliśmy się na nich. Nie były one przedmiotem naszej inspiracji. Chcemy tworzyć własną muzykę.

Archiwum prywatne Podziel się

Piosenka ma już ponad 500 tyś. wyświetleń, a jest w sieci kilka dni - jaki jest jej odbiór? Czytacie komentarze, śledzicie, jak reagują na nią ludzie? Nie obawiacie się krytyki?

Oczywiście co dzień śledzimy i monitorujemy statystyki, opinie, komentarze dotyczące naszej piosenki "DUDA na plus". Otrzymaliśmy setki wiadomości, maili, telefonów z gratulacjami i wyrazami uznania. Często ludzie podkreślają, że zdecydowaliśmy się na bardzo odważny krok, że podziwiają nas za odwagę. Są ci, którzy popierają, pochwalają i kibicują, oraz tacy, którzy na wszelkie sposoby chcą nam "podciąć skrzydła" i dokuczyć. Nie brakuje hejtu, wulgarnych komentarzy, wiadomości i wyzwisk. Byliśmy i jesteśmy przygotowani na lawinę hejtu, która nieustannie wylewa się na nas. Rynsztokowy język, niemerytoryczne opinie i obelgi po prostu do nas nie docierają. Na pewno się tym nie przejmujemy. My idziemy do przodu, nie cofniemy się w swoich marzeniach, ambitnych planach. Nie zniechęcamy się szybko. Jesteśmy zdeterminowani.

Co chcielibyście osiągnąć tą piosenką? Czy to jest wg was sposób na wybicie się, na zwrócenie uwagi na waszą twórczość?

Przez nasz projekt muzyczny "DUDA na plus" przede wszystkim chcielibyśmy pokazać panu prezydentowi, że jesteśmy z nim, że także młodzi lubią go i popierają. Chcemy wesprzeć jego kampanię i pomóc mu ponownie zwyciężyć w wyborach. Jest to również dla nas okazja, by dotrzeć do szerszej publiczności, by przedstawić się i pokazać większemu gremium.

Od kiedy działacie? Kiedy stwierdziliście, że chcecie spróbować swoich sił w muzyce i co was zainteresowało w disco polo?

W czerwcu 2019 r. wydaliśmy swój debiutancki teledysk do naszej piosenki pt.: "Tańcz jak szalona". Wówczas rozpoczęliśmy swoją publiczną działalność, ale śpiewamy razem od dziecka. Uwielbiamy to robić. Disco polo łączy wiele pozytywnych aspektów: dobrą zabawę, swawolę, taniec, uśmiech. Wszystko to co kochamy. To dlatego jesteśmy fanami tego typu muzyki.

Wiążecie swoją przyszłość z muzyką? Jakie macie plany?