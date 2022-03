Iwan Urgant nagle zniknął z państwowej telewizji. Wcześniej rosyjski showman zaprotestował przeciwko wojnie

Patrząc na imponującą liczbę 10 mln internautów obserwujących instagramowe konto Iwana Urganta, obawy Kremla co do skutków jego antywojennego wpisu są w pełni uzasadnione. Przypomnijmy, że zgodnie z oficjalną narracją, którą karmieni są rosyjscy obywatele, żołnierze ich kraju dokonują na Ukrainie "jedynie" operacji wojskowej i to w słusznej sprawie.