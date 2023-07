Nagła dymisja prezesa Radia Wrocław. Członek Rady Mediów Narodowych zdradził powód

Sprawa była niejasna dla wszystkich członków rady. - Odwołano go pod zarzutami używania wulgarnych słów do pracowników. Ja się dopytałem, czy tam jakiś konflikt jest. Wstrzymałem się od głosu. Pozostali głosowali za tym, żeby go odwołać, bo są podobno jakieś nagrania. Myśmy ich nie słyszeli, ale przewodniczący twierdził, że je słyszał - wyjaśnił Robert Kwiatkowski z Rady Mediów Narodowych.