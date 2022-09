Naga Edyta Herbuś biega po łące. Tancerka pokazała nagranie

Edyta Herbuś ma ugruntowaną pozycję w polskim show-biznesie. Debiutowała w 2005 r. jako tancerka w programie "Taniec z gwiazdami". Później zaczęła być kojarzona z aktorstwem. Widzowie znają ją przede wszystkim z roli Sylwii w "Pierwszej miłości". Pojawiała się również w m.in. "Na Wspólnej", "Plebanii" czy "Klanie". Teraz dołączyła do panelu jurorskiego programu "You Can Dance. Nowa Generacja".