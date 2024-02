Nadchodzi "Sanatorium miłości". Marta Manowska oszołomiona nowymi bohaterami

- Byłem przytłumiony po śmierci żony i miałem lata bardzo dużej stagnacji. Nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Dostałem się do tego programu i dostałem drugie życie. Poczułem tę adrenalinę, chęć i pasję do wielu rzeczy. To jest bardzo ważne, szczególnie w wieku 60 plus. Poznaje się ciekawych ludzi, czego przykładem jest Ula - stwierdził Andrzej w rozmowie ze sport.pl.